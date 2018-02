‘Haatboek' van omstreden Turkse predikant valt in Twentse brievenbussen

Eerder vielen maar liefst 150.000 exemplaren van het boek door brievenbussen in Nederland en België. ‘De verraderlijkheid en de wreedheid van de PKK’ staat in fel rode letters op de voorkant. Ook is een hakenkruis en een hamer en sikkel zijn zien, ter illustratie van het ultieme kwaad. De inhoud is een grote aanklacht tegen de ‘communistische, terroristische en Darwinistische’ PKK.



Naar aanleiding van de boekjes hebben verschillende politieke partijen aan de bel getrokken. De VVD heeft zowel in de Tweede Kamer en de Rotterdamse gemeenteraad om opheldering gevraagd. De partij maakt zich zorgen over ‘verdere verhitting in Nederland van de stammenstrijd in het Midden-Oosten’.