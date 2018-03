'Haatprediker noemt burgemeester Aboutaleb een afvallige moslim'

Landelijke intocht Sinterklaasje kom maar binnen... in Harderwijk of Hengelo

25 maart Harderwijk en Hengelo zouden graag de nationale intocht van Sinterklaas organiseren. Goed nieuws voor de NTR, want tot voor kort had nog geen enkele stad zich gemeld. Maar hebben de inwoners er ook wel zin in? Of zien die de demonstraties en geblokkeerde snelwegen liever aan zich voorbij gaan?