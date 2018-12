Hackende puberjongens krijgen ‘hackcursus’ als straf

Vooral jongens tussen 16 en 19 jaar komen terecht bij de politie, omdat ze vanachter de computer misdrijven begaan. Ze wijken af van andere daders, vooral door hun motivatie. Jonge hackers slaan veelal toe om te laten zien wat ze kunnen, om veiligheidslekken bloot te leggen of simpelweg voor de lol.



Zij zijn ondanks relatief onschuldige drijfveren wel in staat enorme schade aan te richten. Neem de jongere die afgelopen jaar een internetprovider kraakte. Om gratis video’s te kunnen kijken, drong hij diep door in de systemen van het bedrijf. Uiteindelijk was hij in staat 80 procent van het internet- en telefoonverkeer in Nederland plat te leggen.



Hij schepte daar online over op, waarna zijn toehoorder de politie inseinde. Rechercheurs dachten een criminele organisatie op te gaan rollen, maar kwamen uit in een jongenskamer. Ook scholen blijken populair doelwit van hackende pubers, die bijvoorbeeld rommelen met cijferlijsten.

Aantal zaken stijgt

De politie treft elk jaar meer van zulke jonge daders aan. In 2017 werden nog 62 cybercrimezaken van jongeren doorgestuurd naar het OM, dit jaar stijgt dat aantal opnieuw, vermoedelijk naar zo’n zeventig.



Omdat een passend leertraject dat eventueel in combinatie met een straf kan worden opgelegd uitbleef, hebben politie en het OM het heft in eigen hand genomen. Ze hebben het programma Hack_Right voor jongeren tussen 12 en 23 jaar in het leven geroepen. Het afgelopen jaar werd daarmee voor het eerst geëxperimenteerd.



De politie en het Openbaar Ministerie werken samen met Halt, reclassering en de Raad voor Kinderbescherming om jonge hackers op het juiste pad te brengen en te houden. De dader krijgt inzicht in de consequenties van zijn daden, maar leert ook over juridische grenzen op het internet. Jongeren zijn zich daar vaak onvoldoende van bewust. Ook leren ze dankzij tientallen bedrijven en ethische hackers hoe ze hun kennis op een goede manier kunnen inzetten.

Washandjes

Floor Jansen van het team High Tech Crime van de politie vertelt dat de politie erop mikt volgend jaar tenminste de helft van alle hackende jongeren die in handen van de politie vallen bij Hack Right onder te brengen. ,,Jonge jongens die de gevolgen van hun delicten niet goed overzien, hebben weinig aan het vouwen van washandjes. We willen ze leren hun talenten op een positieve manier verder te ontwikkelen.” Afgelopen jaar was er nog plek voor elf jonge hackers.



Deelnemers moeten ook iets terugdoen voor de samenleving. Zo zorgt één dat de juridische grenzen van het hacken in voor jongeren toegankelijke taal worden opgeschreven. Een ander werkt mee aan voorlichting over het onderwerp. Jansen: ,,We zien dit als een investering in it-talent, dat we voor ons kunnen winnen als het dreigt te ontsporen.’’ Dat heeft ook voor de overheid en bedrijven voordelen: zij zijn naarstig op zoek naar it’ers.

Ouders

Het lijkt er echter op dat jonge hackers veelal ongezien het verkeerde pad op kunnen gaan. ,,Ik denk dat het voor ouders lastig is te praten over grenzen op het internet. We zien dat jongeren vaak veel beter op de hoogte zijn van beschikbare techniek en games.’’ Toch is het raadzaam om ook met kinderen te bespreken hoe ze zich online horen te gedragen.



,,De rechter heeft onlangs uitspraak gedaan over een jongen die een ziekenhuis had gehackt. Daarbij maakte hij patiëntgegevens buit, waarmee hij naar de pers is gestapt.’’ De hacker wilde daarmee het veiligheidslek aan de kaak stellen, maar de rechter oordeelde dat hij dat anders had moeten doen. ,,Hij had eventueel zijn eigen gegevens op kunnen halen en daarmee naar het ziekenhuis moeten stappen.”

