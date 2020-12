Hackers gijzelen gemeentelijke administratie en eisen 750.000 euro, journalist gaf code om hack ongedaan te maken

Hoger beroep van start Verdachte moeder van overleden Sharleyne (8): ‘Ik had die avond tien bier gedronken'

11:39 Moeder Hélène J. van de in 2015 overleden Sharleyne noemt een belastende verklaring van haar bovenbuurman ‘dubieus’. Hélène, die vandaag opnieuw terechtstaat voor de vreselijke dood van haar dochter in 2015, is vanmorgen in het gerechtshof in Leeuwarden geconfronteerd met de verklaring van die buurman.