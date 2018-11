Hagenaars met paar ton cash, vuurwapen én vuurwerk opgepakt

Ook zijn zeven auto's in beslag genomen. De doorzoekingen en arrestaties vonden gisteren plaats in woningen aan de Oude Kustlijn in de Haagse wijk Ypenburg. Omwille van het onderzoek maakte de politie het nieuws pas vanmiddag bekend.

Witwassen

‘Soms gaan achter ondermijning criminele organisaties schuil die enorme winsten maken met hun activiteiten’, schrijft de politie in een toelichting. ‘Vaak investeren ze dat illegaal verkregen vermogen in bijvoorbeeld vastgoed. Witwassen noemen we dat. Deze criminelen deinzen niet terug voor geweld, afpersing en corruptie. Soms zo erg dat zij het woongenot of het ondernemersklimaat totaal verzieken. Daarom maken politie, gemeenten, Openbaar Ministerie en Belastingdienst samen een vuist tegen ondermijning. Signalen vanuit bijvoorbeeld buurtbewoners of particuliere organisaties zoals banken en verzekeraars helpen hierbij enorm.’