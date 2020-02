Half jaar boerkaverbod: ov-bedrijven tellen nauwelijks nog boerka's in de bus

Medewerkers van alle Nederlandse ov-bedrijven samen deden in december vorig jaar negen keer melding dat ze een vrouw in boerka in een trein, tram, bus of metro zagen. ,,Negen keer. Wij trekken daar geen conclusies uit, maar het is natuurlijk heel erg weinig”, zegt Pedro Peters, voorzitter van branchevereniging OV-NL. De cijfers uit het ov na een half jaar boerkaverbod in Nederland: 45 meldingen in augustus, 34 in september, 26 in oktober, 9 in november en 9 in december. In totaal 123 meldingen. De cijfers over januari zijn er nog niet.