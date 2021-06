Half jaar cel dreigt voor rapper Makka na in scène zetten eigen liquidatie

Adrie Knops is al 20 jaar spoorloos: ‘Het was voor hem stipt vijf uur etenstijd, maar hij kwam maar niet thuis’

27 juni Jarenlang stonden de sloffen van Adrie Knops nog op de mat van zijn vrouw Mien. Voor het geval hij weer thuis zou komen. Maar dat gebeurde nooit. Komende vrijdag is het precies 20 jaar geleden dat de Spijkenisser even een testritje ging maken in de auto van zijn vrouw en spoorloos verdween. Wat er met hem is gebeurd, blijft gissen. ,,Je wilt het afsluiten maar je kunt het niet.”