Half miljoen mensen steunt petitie Mona Keijzer tegen coronatoegangsbewijs

Een half miljoen mensen is het eens met voormalig CDA-staatssecretaris Mona Keijzer, die vraagt om het coronatoegangsbewijs (CTB) onmiddellijk af te schaffen. De petitie die ze eind vorige week met een groep medestanders opzette, was zondagavond door een half miljoen mensen ondertekend.

De groep van Keijzer schreef een manifest onder de naam Onverdeeld Open, waarin gepleit wordt voor opheffing van het toegangsbewijs bij onder meer horeca, theaters en vliegvelden. Nu de omikronvariant van het coronavirus dominant is, heeft de zogeheten QR-code minder nut en is het een te zwaar wapen in verhouding tot de opbrengst.

Op de site petitie.nl regende het de afgelopen dagen digitale steunbetuigingen. Onder anderen professor Jan Rotmans, oud-Kamerleden Marianne Thieme en Joël Voordewind, filmregisseurs Dick Maas en Martin Koolhoven en cabaretier Guido Weijers sloten zich aan bij de boodschap van Keijer en co. De site liep geregeld vast vanwege een te grote toestroom. Een tweede petitie tegen het coronatoegangsbewijs is ook al 400.000 keer ondertekend, maar niet bekend is hoeveel mensen hun digitale handtekening hebben gezet onder beide petities.

Toekomst

‘Dit is het moment om na te denken over de toekomst. De inbreuk op grondrechten is niet noodzakelijk, laat staan proportioneel’, schrijven Keijzer en anderen in de verklaring. De politica werd in september uit het kabinet gezet omdat ze openlijk afstand nam van de coronapas, ook in de CDA-Kamerfractie was geen plek meer voor Keijzer na de vertrouwensbreuk. Ze kondigde daarna aan om van buiten het parlement aan het coronadebat mee te doen.

‘We willen een onverdeelde samenleving waarin deelname niet afhankelijk is van een gezondheidspas. Nu duidelijk wordt dat ook dit coronavirus endemisch zal worden, mogen coronatoegangsbewijzen geen plaats krijgen in de gereedschapskist van een vrije democratie. Wij roepen de regering en het parlement op om per direct het coronatoegangsbewijs in Nederland af te schaffen’.

Grondrechten

De ondertekenaars menen dat een coronapas (1, 2 en 3G) een ‘ongerechtvaardigde inperking’ van grondrechten is. ‘Burgers kunnen door sociale of economische omstandigheden worden gedwongen een medische behandeling te ondergaan die zij eigenlijk niet willen. Dat is fundamenteel in strijd met de integriteit van het lichaam. Ook zorgt het voor uitsluiting en isolatie van niet-gevaccineerde burgers. Tenslotte draagt het bij aan de toenemende polarisatie en verdeeldheid in onze maatschappij. De maatschappelijke nadelen van dit systeem en de kosten van de benodigde infrastructuur staan niet in verhouding tot de kleine vermindering van virusverspreiding die het oplevert’.

Keijzer hoopt dat de politiek nu tot inkeer komt, meldt ze in een toelichting: ,,Die coronapas heeft echt maar een heel beperkt effect, dat blijkt ook uit de TU Delft-studie. Als je het overal zou invoeren -behalve thuis- daalt het aantal infecties met 15 procent, dan heb je het over 2G. En 3G is het effect nog kleiner. Maar bedenk even dat je grondrechten danig inperkt. Dat mag alleen als het doel glashelder is en het middel effectief is. Het sluit mensen uit, het polariseert, heeft grote gevolgen voor jongeren en ondernemers. Doe dit niet, zeggen wij.”

