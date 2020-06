Halsema over kritiek op massabijeenkomst: ‘Ik was er van tevoren al onrustig over’

Burgemeester Halsema zegt dat de organisatie achter de demonstratie had aangekondigd met 250 tot 350 mensen te gaan protesteren. ,,Meestal overdrijven die organisaties ook’’, zei de burgemeester in het tv-programma. ,,Dat neemt niet weg dat ik er onrustig over was’’. Volgens de burgemeester werd ze verrast door de enorme toestroom van demonstranten vanmiddag . ,,Er was geen enkele verwachting dat het tot deze proporties zou uitgroeien.’’ In een uur tijd stond volgens haar de Dam ineens vol. ,,We werden er enorm mee geconfronteerd.’’ Tijdens de demonstratie heeft Halsema de minister geïnformeerd dat het ‘een moeilijk verhaal’ zou worden, doelend op de volgens haar plotse stroom van mensen naar de Dam. ,,We hadden dit aantal niet verwacht.’’ De burgemeester zegt dat ze geen fout heeft gemaakt en sprak van een ‘duivels dilemma’.

‘Stopzetten geen optie’

Volgens Halsema was de demonstratie daarop laten beëindigen door de politie of ME geen optie. ,,De enige manier van ingrijpen zou hard en gewelddadig zijn geweest. De harde hand gebruiken wilden we niet.” De burgemeester is vanmiddag ook zelf gaan kijken bij de demonstratie. ,,Ik ben gaan kijken of het vreedzaam was en hoe de verhouding was tussen de politie en demonstranten.” Dat was het geval, stelde Halsema. ,,Veel actievoerders droegen bovendien mondkapjes, het was al met al niet verontrustend.”



Halsema zei zich desalniettemin zorgen te maken over de mensenmassa die vanmiddag op de Dam stond. ,,Ik maak me zorgen als ik te veel mensen bij elkaar zie, maar we zien ook beelden van jongeren die ’s nachts uit parken moeten worden gehaald.’’ Volgens haar kunnen mensen op allerlei momenten besluiten de coronamaatregelen aan hun laars te lappen.