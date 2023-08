Halsema ziet af van deelname herdenking Japanse bezetting Nederlands-Indië op de Dam

Vrachtwa­gen ramt met inparkeren regelmatig het balkon van Ans (68): ‘Is wachten op de volgende klap’

Zit je in je woonkamer van je koopwoning lekker aan een bakkie koffie, beukt er opeens een vrachtwagen tegen je balkon. En niet één keer, maar twee keer achter elkaar. Buurvrouwen Ans en Liesbeth overkomt het regelmatig. „Dit is al de derde of vierde keer alleen dit jaar al, het is wachten op de volgende klap.”