Hamsteren gaat door, hoogste dagomzet ooit voor Jumbo

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) benadrukte maandagmorgen nog maar eens dat er meer dan voldoende op voorraad is. ,,Elke Nederlander heeft eten en hygiëneproducten nodig. Houd rekening met elkaar, blijf aardig tegen elkaar en zorg dat anderen ook hun reguliere boodschappen kunnen blijven doen", stelt de branchevereniging.

,,We werken met man en macht aan bevoorrading, het is een aardig gekkenhuis, ja. We blijven echter benadrukken dat hamsteren niet nodig is", vertelt een woordvoerder van het CBL. ,,Het beeld per supermarkt wisselt ook sterk, bij sommige filialen valt het wel mee. We roepen mensen vooral op niet meer te kopen dan nodig, zodat een volgende niet misgrijpt.” Volgens voorman Marc Jansen zijn er vandaag ‘duizenden extra vrachtwagens onderweg’ om de supermarkten te bevoorraden, zei hij bij WNL.

Volledig scherm Lege schappen bij een Albert Heijn © AD

Dit weekend gingen er ook oproepen rond op Facebook van ouders die bepaalde merken babyvoeding niet meer konden krijgen bij drogisterijen in de wijde regio. Vooral het Kruidvat Huismerk 1 blijkt daarbij moeilijk verkrijgbaar, met wanhopige oproepen van ouders tot gevolg.

Wie denkt dat thuisbezorgen een optie is, komt ook bedrogen uit. Zo zijn er bijvoorbeeld in Tilburg geen enkele bezorgmogelijkheden meer bij de Albert Heijn en Picnic komende week. Bij de Kruidvat is de bayvoeding online ook niet meer te krijgen.

Quote Dat vereist het nodige improvisa­tie­ver­mo­gen Topman Jumbo

De omzet van de Jumbo lag afgelopen vrijdag 65 procent hoger dan normaal, zei topman Ton van Veen maandagmorgen in het Financieele Dagblad, waarmee de keten de hoogste dagomzet ooit heeft behaald. De drukte is nog het best vergelijkbaar met kerst, maar daar kunnen supermarkten zich op voorbereiden. ,,Dit is van de ene dag op de andere over ons heen gekomen. Dat vereist het nodige improvisatievermogen.”

'Geen tijd voor concurrentie’

Volgens de topman zijn er normaal op zondag 18 vrachtwagens onderweg die goed zijn voor 35 ritten. Gisteren waren dat er in totaal waren er 58 die 120 ritten maakten. De samenwerking met andere supers is volgens Van Veen ‘intensief'. ,,Dit is geen tijd voor concurrentie. Niemand die weet hoelang dit nog gaat duren, niemand heeft de wijsheid in pacht. Laten we dus proberen elkaar te helpen met het vinden van oplossingen."

Albert Heijn laat verder op Facebook weten dat mensen kunnen helpen ‘door boodschappen te doen zoals u normaal doet’. De Plus bedankte vanmorgen in een advertentie alle medewerkers en leveranciers, maar ook de klanten voor hun begrip en geduld.