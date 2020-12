Handgranaat voor deur misdaadjournalist: ‘Dit is een aanval op onafhankelijke journalistiek’

Bij de woning van een misdaadverslaggever van dagblad De Limburger is zondag een handgranaat gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt het projectiel en bekijkt of het tot ontploffing gebracht moet worden.

Journalist Jos Emonts vond de handgranaat zelf bij de voordeur van zijn woning in Neer. ,,Ik was met de hond gaan wandelen. Aanvankelijk was ik eroverheen gestapt”, zegt Emonts. Bij terugkomst zag hij het voorwerp alsnog en herkende hij het als een handgranaat. ,,Ik ga ervan uit dat dit met mijn werk te maken heeft”, zegt de geschrokken rechtbankverslaggever. Hij schakelde meteen de politie in.

Die liet omwonenden uit voorzorg evacueren en onderzoekt de herkomst van de handgranaat alsook de achtergrond van het incident. ‘De EOD is nu daar om te bekijken over welk voorwerp het precies gaat en of het eventueel tot ontploffing gebracht moet worden. Indien dat nodig is, zal bekeken worden of het voorwerp veilig vervoerd kan worden om ergens anders tot ontploffing te laten komen', luidt het in een persbericht.

Hoofdredacteur Bjorn Oostra van De Limburger zegt net als Emonts erg geschokt te zijn. ,,Dit is een aanval op de onafhankelijke journalistiek. Dit is zeer zorgwekkend”, reageert de hoofdredacteur. ,,Het onderzoek is er nu op gericht hoe we dit moeten plaatsen. We gaan ervan uit dat er een relatie is met het werk van Emonts. Maar hoe het precies zit, daarover hebben we geen idee. De veiligheid van onze collega en zijn gezin heeft nu topprioriteit.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.