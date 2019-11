Hanneke (55) wil een man met kerst, tweet gaat viraal

Commentaar

,,Het is ongelooflijk, ik lach me helemaal rot”, reageert Janzen, die normaal met circa 350 volgers een rustig Twitter-bestaan leidt. De vraag is uiteraard of zich al vlotte en interessante vrijgezelle mannen bij haar hebben gemeld. Het antwoord luidt voorlopig ‘nee’. ,,Wat me opvalt is dat best veel mensen commentaar hebben op mijn tweet en je af lopen te zeiken. Of ze zeggen getrouwd te zijn, verwijzen naar hun vader of zeggen misschien nog iemand te kennen.”



Het valt Janzen enigszins tegen, bekent ze. ,,Waar zijn die pro-actieve mannen gebleven? Ik bedoel: ik ben behoorlijk zichtbaar online, er is van alles over me te vinden. Zoek die info op en stuur me een leuk bericht, denk ik dan.” Toch zijn er ook genoeg leuke reacties, die ze enorm waardeert: ,,Ik vind deze oproep enorm stoer”, reageert ene Mo. ,,Ik hoop dat Hanneke iemand vindt.” Mark van Haperen zegt dat hij zelf ook al enige tijd met het idee speelt ,,maar niet het lef heeft om zo'n oproep te plaatsen. Hoop voor je dat je een leuke kerstdag tegemoet gaat.”



Hoe ze zichzelf omschrijft? ,,Dat vind ik lastig, je vervalt zo snel in platitudes. Maar ik ben spontaan en ben altijd in voor een goed gesprek. Verder hoef je me niet op een wereldreis mee te nemen.” Wat ze zoekt? ,,Een man met een mening die de lichtheid en ernst van dingen kan inzien. En geen man met een motor, cabriolet of een boot.”