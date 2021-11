Hans (78) en Maria (70) beëindigden tegelijk hun leven

Nog geen 10 jaar geleden beëindigden Hans (78) en Maria (70) Das tegelijkertijd hun leven. Om niemand tot last te zijn hadden ze alles tot in de puntjes geregeld. Dachten ze. Hun zoon Matthijs over afscheid, rouw en verwerking.

‘Mijn ouders waren eigengereid, licht onaangepast misschien, vrijgevochten types. Ze verhuisden 25 jaar voor hun dood naar Frankrijk, een dorpje in de streek Charente, halverwege het land. Rond die tijd hoorde ik ze er voor het eerst over spreken: ‘Op het moment dat we niet meer kunnen lopen, of we worden te ziek, gaan we er samen uit.’

Nou ja, dat kun je wel roepen. Als het echt zover is, moet je het nog maar zien te doen. In de laatste jaren voor hun dood maakten ze steeds vaker toespelingen. ‘De schoorsteen repareren volgende maand? Dan zijn we er waarschijnlijk niet meer, haha.’

Ze zeiden zulke dingen ook wel waar onze kinderen – toen 9 en 10 jaar – bij zaten. Ik herinner me hoe mijn dochter, de jongste, heel verdrietig reageerde. Het sluimerde voortdurend in de conversatie met hen: op een bepaald moment zouden ze klaar zijn met het leven.’’

‘Dus nu al’

Volledig scherm © Familie Das ,,Negen jaar geleden, op een dinsdagmiddag, stond een politieagent voor de deur. In eerste instantie dacht ik dat ik een zware verkeersovertreding had begaan. In motorpak kwam hij binnen en zat hij hier op de bank. Of ik een zoon was van Hans en Maria Das. Ik wist meteen: het is gebeurd. Mijn vrouw was er ook bij. ‘Dus nu al’, was haar eerste reactie. De Franse politie had hen gevonden in hun huis, dood op de bank in de salon.

Mijn tranen kwamen pas toen ik mijn twee broers en andere familieleden en vrienden opbelde om hen in te lichten. Emoties wisselden elkaar af. Soms boosheid maar vooral veel verdriet, dat overheerste. Vertwijfeling ook. Twee weken eerder hadden ze nog geïnformeerd of we misschien van plan waren om binnenkort op vakantie te komen. Ik besefte nu dat ze eigenlijk wilden weten of ze eruit konden stappen. Was ik toch maar gegaan, dacht ik, of had ik maar gebeld. Het enige dat het waarschijnlijk opgeleverd zou hebben was uitstel.

We moesten ernaartoe, mijn broers en ik. Er moest van alles geregeld worden, duizend kilometer verderop. Het was nogal een gebeurtenis daar in die kleine gemeenschap, merkten we toen we twee dagen later ter plaatse waren. De burgemeester en twee agenten waren er om met ons mee het huis binnen te gaan. Mijn vader bleek de burgemeester een brief te hebben gestuurd, hij had goed contact met hem: ‘Als u dit leest dan zijn we er niet meer.’ Ze hadden ook de begrafenisondernemer een brief gestuurd. Ze hadden het mooi van tevoren willen regelen.

Quote Zo hadden ze het dus gedaan. Ik moest toch ook een beetje grinniken Matthijs Das, zoon

Mijn broers waren terughoudend met het huis binnengaan, ik wilde juist wel. Het voelde nog steeds als thuiskomen. Alles stond precies zoals toen ze er nog waren. In de salon, waar het was gebeurd, lag een boek op tafel. Het levenseinde heette het, met een briefje bij een bladzijde die een bepaald medicijn beschrijft en wat daarvan de effecten zijn. Zo hadden ze het dus gedaan. Ik moest toch ook een beetje grinniken. De politie was binnen geweest – het betrof hier een onnatuurlijke dood van twee personen – maar omdat het boek Nederlandstalig was, hadden ze het over het hoofd gezien.

Er lag een kartonnetje met praktische aanwijzingen: die sleutel hangt daar, de gasflessen zijn afgesloten, daar ligt het geld voor de begrafenisondernemer.’’

Quote Het is klaar, we hebben alles gezien Afscheidsbrief van Hans en Maria

Tot het laatst

,,En mijn ouders hadden voor ons een briefje achtergelaten, elk een velletje waarop ze wat hadden geschreven. Vrij kort van tevoren vermoed ik, want het handschrift van mijn moeder werd in de laatste regels hobbeliger en bijna onleesbaar. Alsof ze nog tot het laatst dingen probeerde toe te voegen. Ze vonden dat ze lieve kinderen en kleinkinderen hadden, maar ‘we hebben er geen zin meer in’, was de strekking, ‘het is klaar, we hebben alles gezien’.

Mijn vader was chemicus, het was voor hem eenvoudig om ergens een middel te bestellen waarvan hij wist: dit gaat werken. Ons gezin was heel muzikaal, zo zijn mijn broers en ik opgevoed. Pianospelen ging mijn vader door zijn reuma steeds minder goed af, muziek was heel belangrijk voor hem. Mijn moeder schilderde, maar ze ging steeds slechter zien. Er zat altijd iets van depressie bij haar, vanaf haar adolescentie tot aan het einde sleepte ze dat met zich mee.

Of ze ook momenten van twijfel hadden, weet ik niet. Mijn moeder was er eerder klaar voor dan mijn vader vermoed ik. Ik vroeg hem enkele maanden voor zijn dood of hij bladmuziek van een bepaald stuk wilde bewerken voor mijn klarinetensemble. Hij is daar als een gek mee in de weer gegaan. Omdat hij er vanaf wilde zijn? Of was het enthousiasme? Voor mij blijkt eruit dat zijn leven op vele manieren nog betekenisvol had kunnen zijn.

In de dorpszaal organiseerden we een herdenkingsbijeenkomst. Er kwamen zeker honderd mensen op af, een overweldigende opkomst. Er zong een heel koor dat mijn vader begeleid had, mijn broers en ik maakten muziek. Ik zat er weleens een nootje naast op de piano, door de tranen in mijn ogen.

Mijn ouders bleken volop in het dorps- en streekleven te hebben gestaan. Elke dag werden we bij allerlei mensen uitgenodigd, voor de lunch, rond borreltijd, voor een diner. Het was intensief maar ook prachtig, al die verhalen en herinneringen die mensen met ons deelden. Ik leerde mijn ouders kennen door de ogen van anderen.

Volledig scherm © Koen Verheijden Op initiatief van mijn vader was een oude bakkersoven in het dorp gerestaureerd. Het ‘Fête Pizza’, waarbij mijn ouders aanvankelijk een paar buurtgenoten uitnodigden om een zelfgemaakte pizza mee te brengen en die samen te bakken en delen, groeide uit tot een jaarlijks evenement waar ook wel honderd mensen op afkwamen. Het wordt nog steeds elk jaar georganiseerd. Als je zo volop meedraait in het leven, waarom dan toch eruit stappen?’’

Donkere kijk

,,Maar ze hadden ook een teruggetrokken kant, een donkere kijk op het leven. Mijn vader stuurde ons vaak brieven op hoge poten over alles wat er mis was met de wereld. De standpunten die hij daarin uiteenzette, waren vaak niet in lijn met de sociaal populaire opvattingen. Menig familielid wist hij tegen zich in het harnas te jagen. Mijn moeders favoriete schrijver was een zwartgallige Roemeen die dingen zei als: ‘Geboren worden, daarvoor heb je niet gekozen, het is ondraaglijk lijden’. Dat had ze omcirkeld in een van zijn boeken. Wauw... Dan ben je toch wel echt depressief.

Ik probeer me soms praktisch voor te stellen hoe het moet zijn geweest: op een bepaald moment neem je een pilletje of drankje, en dan wachten. Om samen zo’n besluit te nemen – en nu stappen we eruit – moet je een enorme twee-eenheid zijn. Juist hun onaangepastheid en hun dwarsheid maakte dat ze des te meer op elkaar waren aangewezen en uiteindelijk die stap, die moedige stap, samen hebben kunnen nemen.

Ik heb enorm veel steun gehad aan mijn vrouw, voorafgaand aan hun dood en daarna. Mede dankzij haar ondernam ik anderhalf jaar voor hun dood in mijn eentje een reis naar mijn ouders om heel bewust een weekend samen met hen door te brengen. Niet om zoals normaal lekker samen te eten en drinken en wat te beuzelen. Ik had van tevoren gezegd: ik wil alles vertellen en horen wat wij aan elkaar kwijt willen. Ze waren niet de meest open mensen, maar we hebben dat weekend goede gesprekken gehad, en ik heb ze kunnen vertellen hoezeer ik hen waardeerde als ouders, en dat ze ons naar hun beste kunnen hebben opgevoed. Ik zei hen ook dat ik wist dat ik hen niet zou kunnen tegenhouden als ze eruit zouden stappen, maar dat ik het wel heel jammer zou vinden.

Natuurlijk kon ik toen niet weten dat ze het echt zouden doen. Dat ze daadwerkelijk die stap zetten, kwam alsnog onverwacht. Mijn broers en ik hebben het op onze eigen manier verwerkt. Persoonlijk respecteer ik de keuze van mijn ouders, ik ben er nooit boos om geweest. In een ziekenhuis of een verzorgingshuis aan hun einde komen, wilden ze per se niet. Als ik aan hen terugdenk, lopen ze rond te oekelen in hun huisje, lekker rommelen, naar de markt, bezig in hun tuin.

Zo mogelijk elk jaar ga ik terug naar Frankrijk met mijn gezin om het graf van mijn ouders te bezoeken. Soms ben ik in een nostalgische bui, dat zeg ik dan tegen mijn gezin en dat begrijpen ze. Dan ga ik met een glas Pineau des Charentes bij de open haard zitten en dan denk ik aan ze terug.’’

Praten over zelfdodingsgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

