Harderwijkse jongeren met dood bedreigd na kwetsend filmpje in de trein

Het filmpje is al vijf maanden geleden opgenomen, maar gaat nu pas ‘viral’, tot grote schrik van de bewuste groep. Sinds zaterdag stromen de hatelijke reacties dagelijks binnen, zoals ‘als ik erbij had gezeten had ik je de kanker geschopt’. Veel enger nog zijn de regelrechte doodsbedreigingen waarvan ze ook aangifte gaan doen. ,,Ik ben bang dat er echt iets gaat gebeuren en doe geen oog meer dicht’’, zegt Emma (19), een van de jongeren, die met spijt terugblikt op die dag in januari toen ze samen met haar groepje collega’s terugkeerde van de Horecava in Amsterdam.