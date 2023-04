Hartenkreet radeloze familie vermiste Arwand (13): ‘Kijk uit naar ons neefje’

De familie van de vermiste Arwand Motiram uit Nijverdal is radeloos. Sinds zaterdag ontbreekt elk spoor van de 13-jarige jongen. Een oom en tante roepen iedereen op om uit te kijken naar hun vermiste neefje. De zorgen om zijn veiligheid zijn groot, zegt tante Raihaana Ainoel: „We maken ons ontzettend veel zorgen. Hoe meer mensen kijken, hoe sneller we hem vinden.”

Het is een hartenkreet om hun 13-jarige neefje weer zo snel mogelijk in veilige handen te krijgen. Oom Samsheer Ainoel en tante Raihaana Ainoel hopen dat iedereen uitkijkt naar de vermiste jongen. „Sinds zaterdag krijgen we geen hap door onze keel,” vertelt Raihaana Ainoel.

De tante is de oudere zus van Arwands moeder en voert namens de familie het woord. Ze vertelt dat de moeder van Arwand heel erg aangeslagen is. „We hopen ook dat Arwand deze berichten leest. Een teken van leven zou heel fijn zijn.”

Veiligheid gezin

Het is onbekend waar de jongen zaterdag is heengegaan. Zijn tante vertelt dat hij zijn telefoon heeft thuisgelaten. Hun zorgen zijn groot, vervolgt ze. Haar zusje is met haar vier kinderen naar het oosten van Nederland verhuist. Daarvoor woonden zij in de regio van Den Haag.

In die stad is Arwand opgegroeid en heeft hij het grootste deel van zijn leven gewoond. Vanwege de veiligheid van het gezin kan ze hier niet dieper op ingaan. „We weten niet waar hij heen is en waarom hij weg is gegaan. Misschien is hij onder druk gezet.”

‘Hij kan niet hele dag binnen zitten’

„We willen een oproep doen dat iedereen uitkijkt naar ons neefje,” zegt Raihaana. „Het is nu mooi weer en komend weekend ook. Een jongen van 13 kan niet de hele dag binnen zitten. Het kan maar zo zijn dat iemand hem op straat tegenkomt. Hoe meer mensen kijken, hoe sneller we hem vinden. De aandacht mag niet verslappen.”

Arwand wordt sinds zaterdag 8 april vermist, het nieuws hierover kwam donderdag naar buiten. Zijn school, CSG Reggesteyn, informeerde ouders en leerlingen. De politie meldt dat de jongen zich in heel Nederland kan bevinden. Zij gaan vooralsnog niet uit van een misdrijf, laat een woordvoerder weten. Maar: „Dit is een urgente vermissing. We doen er alles aan om met hem in contact te komen en te weten of hij in goede gezondheid is.”

Blauwe jas met capuchon Arwand is volgens de politie te herkennen aan blauwe jas met capuchon, blauwe spijkerbroek en witte Nike-schoenen. Mogelijk dat hij inmiddels andere kleren aan heeft. Hij had een goed gevulde zwarte rugzak bij zich. Arwand heeft een tenger postuur, is licht getint, 152 cm lang en heeft zwart haar. Hij verplaatst zich mogelijk met het openbaar vervoer. Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.