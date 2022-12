Hartpatiënt vergeet in paniek de keukenkraan: verzekeraar wil waterschade niet vergoeden

Verzekeraar Unigarant uit Hoogeveen is door geschillencommissie Kifid op de vingers getikt, omdat die weigerde de waterschade te vergoeden die was ontstaan nadat een hartpatiënt per abuis de keukenkraan open had laten staan.

Op de avond van het voorval was door een leidingbreuk ergens in de wijk het water afgesloten. Het betreffende gezin was daarover geïnformeerd in de buurt-app. Omdat de man des huizes hartpatiënt is en iedere avond voor het slapen gaan zijn medicatie met water moet innemen, probeerde hij of de waterdruk al terug was. Dat bleek niet het geval, waarna hij in paniek raakte en op zoek ging naar water elders in huis. Hij vergat daarbij de kraan weer dicht te draaien. Tot overmaat van ramp zat ook de stop nog in de gootsteen.

De rest van het verhaal laat zich raden: rond 03.00 uur ’s nachts was de breuk hersteld en zette het waterbedrijf weer druk op de leidingen. De keukenkraan begon te stromen en na verloop van tijd liep het water via eerst de keukenvloer ook de woonkamer en de kelder in. Pas bij het opstaan rond 09.00 uur ontdekten de bewoners de ravage. Er was voor 9537,86 euro aan schade.

Stop in de gootsteen

Het gezin heeft een inboedelverzekering bij Unigarant, maar de maatschappij wil de schade niet vergoeden. In de voorwaarden staat dat het bij waterschade als deze moet gaan om een ‘onvoorziene, onverwachte en plotselinge’ gebeurtenis. Unigarant meent dat daar allemaal geen sprake van is. Immers: de man heeft de kraan open laten staan en het stopje in de gootsteen laten zitten. Dan is te verwachten dat de boel overstroomt als er weer water uit de kraan komt. Ook was het niet ‘plotseling', want het heeft vijf tot tien minuten geduurd voor de gootsteen overliep.

De geschillencommissie is het er niet mee eens. Aangezien de man in paniek raakte vanwege het ontbrekende water voor zijn pillen, heeft hij er niet meer aan gedacht de kraan dicht te draaien. De schade van de volgende ochtend was daarmee voor hem geen te verwachten gebeurtenis. Ook meent de commissie dat het binnen enkele minuten vollopen van de gootsteen als 'plotseling’ moet worden uitgelegd. Unigarant moet daarom de ruim 9500 euro gewoon vergoeden.