'Hé mam, kun je geld overmaken?': Whatsappfraudeur vertelt hoe hij duizenden euro's stal

,,Hé mam, ik ben mijn telefoon kwijt en mijn pinpas is geblokkeerd. Kun je geld overmaken?’’ Ontelbare keren sturen de oplichters eind 2020 dit soort berichtjes via WhatsApp. Zichzelf voordoend als een wanhopige dochter of zoon, of een ander familielid of vriend in nood. Die niet alleen hun telefoon kwijt zijn, maar ook nog eens snel geld nodig hebben om een belangrijke rekening te betalen.