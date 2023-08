Hebben jullie thuis vaak discussies? Meld je dan aan voor deze nieuwe videoserie

Wellicht komt het je bekend voor. Een discussie 's avonds aan tafel over het klimaat: je kind wil geen vlees meer eten, maar jij staat niet helemaal achter die keuze. Of juist moeilijke gesprekken over geld, omdat je als ouders niet zo’n dure vakantie kunt betalen als de ouders van de klasgenoten van je kind. Of die eeuwige ruzie omdat jij wilt dat je kinderen lekker buiten gaan spelen, maar je kinderen zelf liever binnen blijven gamen. Of is jullie gezin een samengesteld gezin en hebben jullie moeite om aan elkaar te wennen?