Heel Holland holt: even wegrennen van het virus

De nieuwelingen haal je er zo uit. Gehijg, gesteun en gekreun verraadt ze. Of de nieuwe hardloopschoenen en slobbertrui als trainingsoutfit. Sinds vorige week is het elke dag van 's ochtends vroeg tot zonsondergang zaterdagochtenddrukte langs de Vecht in Utrecht. ,,Lekker? Het is verschrikkelijk!'' Calista Peeters staat voorovergebogen met haar handen op haar knieën in de hoop dat ze lucht krijgt. De runner's high, dat verslavende, gelukzalige gevoel van langeafstandslopers, is nog ver weg.