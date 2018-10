Heel Holland houdt van Halloween

Oproep aan ontslagen ziekenhuis­per­so­neel: ‘Kom bij ons werken!’

16:03 Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk en de Antonius Zorggroep in Sneek roepen ontslagen medewerkers van de MC IJsselmeerziekenhuizen op om te komen solliciteren. Het aantal patiënten uit de polder stijgt en dus is er meer personeel nodig. ,,Het is hier loeidruk.’’