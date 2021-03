Heel Nederland vóór begin juli een vaccin: check hier wanneer jíj aan de beurt bent

1. Laten we maar met dat laatste beginnen. Bij wie valt de brief snel op de mat?

De GGD’s zijn bij het prikken van de mobiele 80-plussers met het Pfizer-vaccin inmiddels toegekomen aan de jongste categorie, de 80- tot 84-jarigen. Wie in deze leeftijdsgroep valt en nog geen uitnodiging heeft gehad, zou die dus heel snel moeten krijgen. Daarna is het meteen de beurt aan de categorie 75 tot 79 jaar, te beginnen met de oudsten. Afgelopen weekend hebben de eerste mensen in die doelgroep een uitnodiging ontvangen. Weer later volgen 70- tot 74-jarigen en 65- tot 69-jarigen.