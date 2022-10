Heen getroffen door de bliksem, terug een kapot vliegtuig: ‘Communicatie van TUI is om te janken’

Tientallen vakantiegangers sluiten een weekje ontspannen op Fuerteventura af met twee extra nachten in een matig hotel op Lanzarote. Hun vliegtuig terug naar Rotterdam ging stuk. En dat terwijl ze op de heenweg óók al problemen hadden: de bliksem sloeg in toen ze boven de Noordzee vlogen. Eerst zes uur vertraging, nu twee dagen. ,,En ze laten je maar wachten zonder iets te laten weten.”

De reizigers zijn er helemaal klaar mee, appen ze afzonderlijk van elkaar als ze vanochtend eindelijk in het vliegtuig zitten. Daar hebben ze ruim de tijd voor, want het toestel heeft nóg eens een uur vertraging door - zo wordt omgeroepen - een ontbrekende handtekening op het reparatieformulier.

,,Daar wachten we inmiddels al een uur op", stuurt Joyce de Ruijter, vergezeld door twee foto's van een flesje water en een witte boterham. ,,Een goedmakertje”, reageert ze cynisch. ,,Het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs", zegt ze ‘een beetje moe, maar inmiddels ook een beetje chagrijnig'.

Volledig scherm De witte boterham die de reizigers vanochtend krijgen 'als goedmakertje'. © Joyce de Ruijter

Lichtflits in het toestel

Vorige week dinsdag lijken ze nog een zorgeloze vakantie voor de boeg te hebben. Tot het TUI-toestel wordt geraakt door de bliksem en terug moet keren naar Rotterdam Airport. Uit voorzorg, zoiets gebeurt vaker en is niet gevaarlijk, zegt reisorganisatie TUI. Reizigers zien binnen een lichtflits. ,,Ik zat links bij het raam en de motor en zag een vuurbal", beschrijft Jacqueline van den Elshout. Niet gevaarlijk, vertelde de crew. Maar sommige passagiers vonden het toch maar eng. Het toestel keerde voor de kust bij Engeland om. ,,Ik vond het lang duren voordat werd verteld dat we terug zouden vliegen naar Rotterdam.”

Gebrekkige uitleg, maar met 'slechts’ zes uur vertraging landen ze die avond alsnog op Fuerteventura. Zes nachten later vliegen ze terug, met tussenstop in Lanzarote. Met toevallig hetzelfde toestel als op de heenweg, zo zien de passagiers. ,,Dat gaf me al geen goed gevel", zegt De Ruijter.

‘Schoonmaak’ tijdens tussenlanding

,,We hadden in Lanzarote een tussenlanding, maar ineens kwam er een raar verhaal over dat het vliegtuig schoongemaakt moest worden”, zegt één van de passagiers. Anderhalf uur later een nieuwe boodschap: er blijkt een technisch mankement. Weer later: er wordt vanavond niet meer gevlogen. De reizigers krijgen een hotel en het verzoek om de volgende dag om 05.40 uur weer paraat te staan.

,,Op zich een prima hotel, maar wel erg slecht geslapen omdat we er vroeg uit moesten”, zegt Van den Elshout. Maar van vliegen komt ook nu weinig. De vlucht wordt uitgesteld naar 11.00 uur, daarna 12.00 uur en 17.00 uur. ,,De veiligheid gaat voor alles", verdedigt een woordvoerder van TUI later. ,,Er moest een onderdeel vervangen worden. Dat is ingevlogen.”

Gezinnen en een oudere dame

,,De communicatie vanuit TUI was slecht. Het was al lang duidelijk dat we niet zouden vliegen. Voor gezinnen met kleine kids was er overdag geen hotelkamer om te rusten en een oudere dame met gezondheidsproblemen werd ook niet gehoord”, zegt reiziger Wilco.

Quote Het is heel onfortuin­lijk dat ze zowel op de heen- als de terugweg vertraging hebben opgelopen Woordvoerder TUI

,,En toen moesten we toch weer naar een hotel”, vult een andere reiziger aan. ,,We moesten daar ons eigen drinken betalen. Dat was hartstikke duur, dus sommige mensen raakten uitgedroogd.” Anderen hebben er vooral problemen mee dat ze totaal niet op het warme weer zijn voorbereid. Ze zijn alvast gekleed op het herfstweer in Nederland en krijgen geen toegang meer tot hun ruimbagage met korte broek en zonnebrand.

‘Heel onfortuinlijk’

Vanmorgen is de groep wederom vroeg uit de veren voor hun beloofde terugvlucht. Vertrouwen hebben ze dan al lang niet meer. ,,De communicatie van TUI is om te janken", zegt één van de reizigers. ,,Via de app kregen we wel 100 maal excuus, maar met daarbij oude berichten.”

Na iets meer dan een uur extra vertraging door de vergeten handtekening, vliegt het gezelschap om 12.20 uur alsnog terug naar huis. ,,Het is heel onfortuinlijk dat ze zowel op de heen- als de terugweg vertraging hebben opgelopen. Maar we hopen dat ze van de vakantie ertussenin wel genoten hebben”, besluit de TUI-woordvoerder.

De reizigers zijn echter vooral gedesillusioneerd en ‘opnieuw toe aan vakantie’. ,,We zijn versleten”, klinkt het vlak voor ze opstijgen.