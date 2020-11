Heet je Florentine of Destiny? Dat maakt nogal wat uit voor je schoolcarrière: ‘Namen zijn niet neutraal’

Zo ben je online beter vindbaar als je Mark Jansen heet

5 januari Heb je een veelvoorkomende naam, dan ben je waarschijnlijk online niet zo makkelijk te vinden. Dat kan een zegen zijn, maar het kan ook je carrièrekansen in de weg zitten. Want hoe weet je toekomstige werkgever welke Mark Jansen, Lisa de Bruijn of Willem de Vries de juiste is?