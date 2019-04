Heffing op kaas valt slecht op Goudse kaasmarkt, waar VS-ambassadeur ‘Ere Waegemeester’ is

,,Het was de bedoeling dat Hoekstra de Goudse kaas promoot en het eerste nieuws dat we horen is dat de Goudse kaas belast wordt’’, stelt Gouwenaar Pieter Stroop van Renen. Hij stuurde daarom vandaag een brief naar de ambassadeur waarin hij hem oproept om de tarieven terug te trekken. ,,Hoekstra heeft vorige week de functie gekregen – ondanks alle ophef. Nu mag hij die functie waarmaken. Wat mij betreft vervangt hij de Goudse kaas met de Franse brie.’’



De Goudse fractie van het CDA uit ook zorgen na het dreigement uit de VS. ,,Al tien jaar hebben we ingezet op het imago van Gouda als kaasstad’’, stelt CDA-raadslid Martijn van der Wind. ,,Dan zijn dit soort berichten killing voor het merk en het imago van Gouda. Saillant genoeg is de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra net benoemd tot Ere Waegemeester. Hij is een vriendje van president Trump. Even simpel gezegd: laat die twee dus maar eens koffie gaan drinken. Wij zijn benieuwd welk lijntje we als Gouda zijnde nu kunnen benutten.”