Heftige reacties op poepincident voor Roys horecazaak: ‘Ik zou een NSB’er zijn’

Een dag na het incident overheerst het chagrijn bij Kappert. De tientallen reacties op de website van De Gelderlander en honderden reacties op social media hebben hem overdonderd. Maar de Doesburger heeft nergens spijt van en reageert zelfs op enkele uitlatingen van mensen.



Zo zegt hij dat zijn medewerkers door de vrouw als ‘stront’ behandeld zijn. ,,Ik lees ook dat de mevrouw wellicht kampte met darmproblemen of darmkanker. Mocht dat zo zijn en was ze daar over begonnen, dan had ze natuurlijk naar de wc gemogen. Maar daar heeft ze niets over gezegd.”