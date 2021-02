Heitje voor karweitje werd twee jonge meisjes in Coevorden fataal: ‘Het is verschrikkelijk’

Effect vaccineren zichtbaar: besmettin­gen in verpleeg­hui­zen dalen

16:18 Het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen is flink afgenomen. Tijdens de piek in december lag het aantal besmettingen geregeld boven de 400 per dag. Afgelopen week lag het gemiddelde per dag op 90. Dinsdag werden slechts 45 nieuwe besmettingen vastgesteld, het laagste aantal sinds eind september. Daarmee wordt volgens het RIVM het effect zichtbaar van de vaccinaties.