Hekken en voertuigen als verdediging: Lelystad Airport treft maatregelen tegen mogelijke acties boeren

De maatregelen op het vliegveld worden getroffen in de aanloop naar de aangekondigde acties van maandag. Eerder deze week werden boeren op sociale media en in Telegram-groepen opgeroepen om op 4 juli ‘het hele land plat te leggen’. ,,Plattelanders, het is tijd voor grote acties vanaf 4 juli. Nederland dicht, maar hou het netjes.’’