Held uit de Tweede Wereldoorlog overleden

Aantal schademeldingen bij verzekeraars valt mee

15:40 Het aantal schademeldingen door de storm die over Nederland trekt, valt volgens verzekeraar ASR mee. ,,Bij eerdere stormen was het drukker", laat een woordvoerder weten. Wel houdt de verzekeraar nog een slag om de arm omdat schades ook bij intermediairs gemeld kunnen worden. Die claims komen dan later pas bij het bedrijf binnen.