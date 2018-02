Held van Londen Bridge stopte een terrorist, maar is zelf goed geraakt

Roy Larner (48) ging met zijn blote vuisten een van de terroristen van Londen Bridge te lijf. Acht maanden later is zijn leven een grote puinhoop.

Zodra Roy Larner met grote stappen het bargedeelte van restaurant Black & Blue betreedt, vliegt het bedienend personeel hem om de hals. De jonge vrouwen knuffelen hem, strelen zijn haar en vragen naar zijn gezondheid. Een tikkeltje ongemakkelijk ondergaat de Londenaar de aandacht. ,,Terugkeren op de plek waar het allemaal gebeurde, doet wat met je", verduidelijkt hij. ,,Ik word onrustig hier."



De warme ontvangst komt niet uit de lucht vallen. Twee van de dames werkten op de bewuste avond van 3 juni 2017. Larner dronk met een voormalige marktkoopman een biertje na eerder de finale van de Champions League te hebben gekeken. ,,We zagen mensen rennen, hoorden sirenes op de achtergrond", blikt hij terug. ,,Dat was op zich niet zo vreemd. In hartje Londen zie je de gekste dingen."

Doodrijden

Wat Larner en zijn kameraad niet wisten, was dat drie terroristen met een bestelbusje op de nabijgelegen London Bridge net drie voetgangers hadden doodgereden. De daders renden vervolgens met lange messen de wijk rond het altijd drukke Borough Market in om in de tientallen pubs en restaurants nog vijf slachtoffers te maken. Totdat een wakkere bediende, een Thaise immigrante, de glazen deuren van Black & Blue vliegensvlug op slot deed.



,,Het volgende moment trapte een terrorist de deur in", vertelt Larner. ,,Ik dacht meteen aan het welzijn van mijn vriend, 80 jaar oud en net hersteld van kanker. Toen ik die man iets over 'Allah' hoorde schreeuwen, vloog ik hem aan." Met de inmiddels gevleugelde strijdkreet 'Fuck You, I'm Millwall' probeerde Larner de moordenaar een halt toe te roepen. ,,Dat kostte me bijna het leven."

Nepbomgordel

Quote Of ik spijt heb? Ik zou die terrorist zo weer aanvliegen Roy Larner De terrorist, die een nepbomgordel droeg, maaide wild om zich heen met zijn mes. Hij stak Larner in zijn zij, hoofd, nek en armen. Een oorlel hing erbij. Ribben knakten, een gat in zijn long prikkend. De twee andere daders kwamen op de consternatie af. Toen Larner hevig bloedend buiten bewustzijn op de grond lag, trokken ze verder. Ver kwam het trio niet. Het verzet van Larner bood de politie de kans hen dood te schieten.



Terug in Black & Blue verdwijnt de bravoure waarmee hij wereldwijd het nieuws haalde. ,,Ik weet vrijwel niets meer van die avond. Menigmaal heb ik justitie gevraagd om me de beelden van de beveiligingscamera's te tonen. Telkens zonder succes." Larner geeft toe zware tijden door te maken. Terwijl de geuren van vers vlees en vis de lucht op de aanpalende overdekte markt vullen, zucht hij om de haverklap. Als bekenden hem op de schouders slaan, houdt hij zich groot. Dan grapt Larner over voetbal of pocht hij over zijn caravan aan de zuidkust, waar hij een groot deel van zijn tijd doorbrengt. In werkelijkheid weet hij zich geen raad met zijn gevoelens. ,,De wintermaanden zijn me heel zwaar gevallen."

Scheiding

Larner was voor zijn heldendaad al niet voor het geluk geboren. Werkloos, gescheiden van zijn vrouw Tracey en zo goed als dakloos. De zoon van een Ierse moeder en een Cypriotische vader overnachtte bij vrienden op de bank, tot een hostel boven een kapperszaak beschikbaar kwam. Die uitvalsbasis, zo geeft hij aan, is hij nu bijna kwijt. ,,Ik blijk een schuld van 7.000 pond te hebben."



Rond Borough Market heeft Larner geen geld nodig. In The Market Porter, een klassieke pub, krijgt hij meteen een pint in zijn handen gedrukt. ,,Helden betalen niet", zegt de Italiaanse kroegbaas joviaal. Verder dan nippen komt hij niet. Bier, voor de aanslag zijn medicijn tegen alle kwalen, smaakt hem niet meer. ,,Dat komt door die steekwonden", geeft Larner aan, wijzend op zijn maag. ,,Ze hebben me goed geraakt."

Beruchte club

In deze buurt maalt niemand om zijn ruige achtergrond en levenslange liefde voor Millwall, een voetbalclub berucht om zijn aanhang. Racisme tierde met name in de jaren 80 welig op de tribunes van The Den. Inmiddels heeft Millwall (grotendeels) afscheid genomen van dit inktzwarte verleden.



De 'Leeuw van London Bridge', zoals de bijnaam van Larner luidt, kwam door zijn tong in grote problemen. Voor de aanslag spuugde hij naar een zwarte fotograaf, onderwijl onaangename dingen roepend. Na de aanslag ging Larner door het lint op het kantoor van Neil Coyle, een parlementslid van Labour. In zijn woede schreeuwde hij tegen een getinte beveiliger dat 'alle moslims tuig zijn' en riep dat burgemeester Sadiq Khan 'niet in dit land thuishoort'.

Wanhoop