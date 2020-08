Heldenactie op A32: alerte chauffeur gooit vrachtwagen voor ongeluk Overijssel

Voormalig VVD-minister Atzo Nicolaï (60) overleden

21 augustus Voormalig VVD-minister en DSM-bestuurder Atzo Nicolaï (60) is deze week overleden. Eerder deze maand had hij per direct zijn functie als voorzitter van Rotterdamse havenorganisatie Deltalinqs neergelegd vanwege onbehandelbare kanker.