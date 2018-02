Helena bijt, spuugt en slaat op KLM-vlucht naar Panama

De 26-jarige Noorse Elena en haar 33-jarige echtgenoot stappen vrijdag 5 januari op Schiphol in het vliegtuig naar Panama. De twee krijgen ruzie. Boven de Atlantische Oceaan wordt zij agressief naar het cabinepersoneel. Als een stewardess haar drankje weghaalt en haar even later in de pantry van het vliegtuig alcohol weigert vanwege haar gevloek en getier, krijgt ze een vuistslag in haar gezicht. De Noorse trekt de KLM-stewardess aan het haar en maakt schoppende bewegingen naar haar hoofd.

Een collega grijpt in. De bemanning trekt ovenwanten aan, omdat de Noorse om zich heen bijt. Uiteindelijk lukt het de copiloot om de schreeuwende, schoppende, bijtende en spugende Noorse in de boeien te slaan. De gezagvoerder houdt haar aan. Tien uur is de bemanning met het stel bezig.

Gevoelens van onveiligheid

Quote Passagiers en crew kunnen niet aan dat geweld ontkomen Frances Schlingemann ,,De veiligheid kwam door toedoen van de verdachte in het gedrang'', licht landelijk coördinerend luchtvaartofficier van justitie Frances Schlingemann toe. ,,Leden van het cabinepersoneel hebben urenlang hun werk, waaronder belangrijke veiligheidstaken, niet naar behoren kunnen doen, omdat ze zich intensief moesten bezighouden met gedragingen van verdachten.'' Bovendien veroorzaakt geweld in een kleine besloten ruimte zoals een vliegtuig, hoog in de lucht, 'gevoelens van grote onveiligheid'. ,,Passagiers en crew kunnen niet aan dat geweld ontkomen.''



Deze zaak staat volgens de officier van justitie, die alle luchtvaartzaken doet, zeker niet op zich. Zo beschrijft ze een vlucht die een tussenstop moest maken op de Azoren. ,,Ik heb foto's gezien van een vrouw die helemaal over de zeik ging. Ze had bloed in haar mond en begon te spugen. Alles zat onder. Voor je het weet raken mensen in paniek. Er zijn altijd mensen aan boord met vliegangst.''

Alcohol

Uit cijfers van de Inspectie blijkt dat er in 2017 985 meldingen zijn gemaakt van overlastgevende passagiers, zo'n drie per dag. Vaak is alcohol de boosdoener. Passagiers kopen alcohol in de taxfreezone en drinken stiekem aan boord, bevestigt ook vakbond FNV Cabine. Schlingemann: ,,Mensen realiseren zich niet dat alcohol op grote hoogte meer invloed heeft. In de lucht ben je eerder teut.''

De luchtvaartofficier (sinds mei 2015) slaat alarm. ,,Ik ben de eerste die een offensief is begonnen tegen passagiers die zich misdragen door ze meteen voor te geleiden.'' De verdachte krijgt meteen een boete of een dagvaarding. Het aantal amokmakers in de lucht dat is vervolgd is sinds 2015 met 37 procent gestegen. De maximumstraf is acht jaar cel.

Verslaafd

Quote Je zal daar maar zitten met je gezin en je kindjes Frances Schlingemann Ook de Noorse vrouw gaat achter de tralies. Het stel wordt de toegang tot Panama ontzegd. Onder begeleiding van ingehuurde escortes worden ze teruggevlogen naar Schiphol. De marechaussee houdt hen op zaterdag 6 januari aan. De man mag gaan, zijn vrouw blijft vastzitten.



Als ze op 18 januari voor de politierechter verschijnt, verklaart ze dat ze alcohol had gedronken. Gecombineerd met medicijnen zou de vrouw, die verslaafd is en een persoonlijkheidsstoornis heeft, psychotisch zijn geworden en een black-out hebben gekregen. Van de gebeurtenissen kan ze zich alleen flarden herinneren. Wel betuigt ze spijt. ,,Het is allemaal heel triest.''

De rechter verwijt de Noorse dat zij wist dat drankgebruik in combinatie met haar medicatie gevolgen kon hebben en ze tóch alcohol nam. De officier wijst daarbij ook nog op de angsten die haar medepassagiers tijdens de bijna 11 uur durende vlucht uitstonden. Schlingemann: ,,Zij konden geen kant op. Je zal daar maar zitten met je gezin en je kindjes.'' Elena S. krijgt 6 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk.