Helft gecontroleerde watersporters in de fout tijdens eerste grote controle van het jaar

beloning uitgeloofd Dood van Sjaak (72), die pas zijn partner verloor aan corona, schokt dorp: ‘Hij heeft zoveel verdriet gehad’

22 juni De bejaarde man die vorige week bij een inbraak is gedood in zijn woning in Berkhout, was pas weduwnaar geworden. De 72-jarige Sjaak Groot verloor zijn partner aan het coronavirus, zo maakte de politie vanavond bekend in Opsporing Verzocht. Dorpsgenoten van het slachtoffer, in het dorp ome Sjaak genoemd, zijn verbijsterd door zijn gewelddadige dood. ,,Dat iemand zoiets doet, voor een paar rotpapiertjes. Je wordt toch gek van zulke gasten?”