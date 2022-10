Helft van de Nederlanders is nog steeds te dik

Verouderingsexpert: lageropgeleiden hebben meer stress

Arts en verouderingsexpert David van Bodegom van de Universiteit Leiden maakte zich eerder dit jaar in een interview met deze site al druk over het feit dat arme Nederlanders vaker met overgewicht kampen dan hun rijkere, hoogopgeleide landgenoten. ,,Hoogopgeleiden leven zes jaar langer, en vijftien jaar langer gezond”, stelde Van Bodegom. ,,Dat is niet omdat ze naar betere dokters kunnen. Ze roken minder, hebben meer beweging, eten gezonder. Een rijk, hoogopgeleid iemand steekt op een terrasje een hand op en tien minuten later wordt er een salade met frambozen geserveerd. Die heeft tijd en geld om regelmatig naar de sportschool te gaan. Lageropgeleiden hebben die luxe lang niet altijd. Daar vind je mensen met dubbele banen, stress, met kinderen die in slechtere omstandigheden opgroeien. Dan heb je minder ruimte in je hoofd om je druk te maken om de aanbevolen 250 gram groenten per dag.’’