Helikopter Defensie vliegt onder hoogspanningskabels door met werklui in mast: ‘Levensgevaarlijk’

9/11 Karin was in New York voor modeshows: 'Vergeet de jurkjes, dít moet de wereld zien’

11 september Ze ging naar New York voor de Fashion Week, maar toen twee vliegtuigen de Twin Towers doorboorden, belandde toenmalig AD-journalist Karin Kuijpers midden in een war zone. Geen verhalen dus over modeshows, maar interviews met New Yorkers die geliefden waren kwijtgeraakt. ,,Die stad was compleet knock-out.’’