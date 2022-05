Help, de huisartsenzorg is ziek. Maar deze dokters komen met eigen remedie

Ze zorgen er samen voor dat zevenduizend patiënten verdeeld over praktijken in Almelo, Enter en Vriezenveen ook de komende jaren een aanspreekpunt houden. Een dokter die hen persoonlijk kent. Bij wie hun ziektegeschiedenis in een medisch dossier zit waarmee de praktijk zorgvuldig omgaat. Die met hen is begaan en meedenkt. En die in het geval van een chronische ziekte als diabetes of hart- en vaatziekten hun gezondheid monitort.