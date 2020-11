Helpen we onze winkeliers om zeep? En vijf andere vragen over Black Friday

Na instorten dak stadion: ‘Construc­ties grote gebouwen moeten vaker gecheckt worden’

25 november Door een scheur in een slecht gemaakte lasverbinding stortte het dak van het AZ-stadion in Alkmaar in. Dit concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het incident in 2019. De staalconstructie is nooit grondig geïnspecteerd tijdens gebruik. Volgens de OVV is het gevaar landelijk: ‘Er is te weinig zicht op de veiligheid van gebouwen wanneer ze eenmaal in gebruik zijn’.