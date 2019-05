Hemelvaart begint miezerig maar vanmiddag is er kans op zon

Wie vandaag een gat in de dag slaapt heeft er geen last van, maar vroege vogels zullen deze vrije hemelvaartsochtend een miezerige buitenlucht aantreffen. Er is veel bewolking en in de ochtend kan er vooral in de oostelijke helft van het land (mot)regen vallen.

Vanmiddag en vanavond blijft het bijna overal droog en breekt de zon hier en daar even door, meldt Weerplaza. De temperatuur loopt op naar ongeveer 17 graden in het noorden en 20 in het zuiden.

Lees ook Weet jij het verschil tussen Hemelvaart en Pinksteren? Lees meer

Er staat een matige, aan zee soms krachtige zuidwestenwind. Vannacht blijven de wolken in het noorden hangen, terwijl in het zuiden meer ruimte is voor opklaringen. Het blijft vanavond en vannacht wel overal droog, wat goed nieuws is voor mensen die vanavond naar een festival gaan.

Morgen is er meer ruimte voor de zon en wordt het ook warmer. De temperaturen komen hoger uit dan vandaag met 17°C aan de kust tot 22°C in het oosten.

Tropische dag in aantocht

Op zaterdag bevinden we ons middenin een warme en vochtige luchtsoort afkomstig van de subtropen, meldt Weerplaza. De zon schijnt vaak en het blijft droog. Wel trekken er wat wolkensluiers over, maar over het algemeen heeft de zon daar weinig last van. In de vroege ochtenduren is het nog vrij fris met 10 tot 13 graden.

De temperatuur stijgt met veel zon vrij snel, in de middag is het met 22 graden in de kuststreken tot 26 in het oosten van het land op veel plaatsen behoorlijk warm. Doordat de wind zwak tot matig van af zee waait, is het vlak langs de kust iets minder warm. ,,Toch is het prima strandweer. Mocht je een frisse duik in de zee wilt maken, houd er dan rekening mee dat de zeewatertemperatuur met 15 of 16 graden vrij laag is", vertellen ze bij Weerplaza.

Ook in De Bilt verwachten we zaterdag dat de temperatuur oploopt tot boven 25 graden. Het zou daarmee de eerste landelijk zomerse dag van het jaar zijn. Zondag wordt het nog warmer en noteren we ook direct de de tweede zomerse dag.

Op zondag komen we nog dieper in de subtropische luchtsoort terecht omdat de wind vanuit het zuiden gaat waaien. De temperatuur bereikt in de loop van de ochtend vrij snel de 20 graden. In de middag is het met 23 graden vlak aan zee en 28 of 29 graden langs de oostgrens zomers warm. In het zuidoosten kan het kwik op een enkele plaats de 30 graden halen, de eerste regionale tropische dag ligt in het verschiet. Vlak aan zee kan het later op de dag frisser worden door een zeewind.