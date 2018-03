Henk Bres afgemaakt in gesproken column: 'Hij is de puist in je gezicht'

,,Het domme kale hoofd van Henk Bres bleek met voorkeursstemmen gekozen van de gemeenteraad in Den Haag. Geert wilders en nog 1801 anderen vonden een man die vroeger homo’s in elkaar sloeg in het bos en in totaal 18 maanden in de gevangenis zat voor vechten, vernielen en inbraak, geschikt om het volk te vertegenwoordigen'', zo begint Van Roosmalen zijn gesproken column.



Nadat bekend werd dat Bres dankzij voorkeursstemmen voor de PVV de gemeenteraad in mocht, begon hij volgens Van Roosmalen direct beleid te maken. Om vervolgens daarna snel te melden dat hij tóch niet de raad in zou gaan. ,,Want: geen zin om dingen te lezen en zich met onderwerpen te bemoeien waar hij geen verstand van heeft.''



De Hagenaar wordt fractievertegenwoordiger: een functie die volgens de columnist speciaal voor Bres is verzonnen. ,,Henk snapt niet dat die functie onzin is en is enthousiast om in achterkamertjes te praten over dingen die leven onder het volk. Zo wil hij opvanghuizen voor mishandelde dieren. Zoiets bestaat al, het heet asiel. Maar Henk is ook tegen asiel. Nederland is vol, de grenzen moeten dicht, behalve voor sinterklaas en zwarte piet, moslims moeten hun bek houden want het zijn terroristen en pedofielen moeten in elkaar geslagen worden. En Henk is ook tegen kanker, daarom zegt hij altijd tyfus en tering.''



Al met al is Marcel van Roosmalen dus niet bepaald onder de indruk van Bres. ,,Henk Bres is de bodem van de pizza, het putje van de gootsteen, de puist in je gezicht en de etalagehoer van de PVV. Het doet niets, kan niets, laat zich naaien maar heeft wel een grote muil. Je krijgt wat je ziet: meer dan honderd kilo domheid in een joggingbroek.''