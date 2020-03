Henk van Essen nieuwe korpschef van de politie

Voorzitter Gerrit van der Kamp van politievakbond ACP vindt het een goede zaak dat er snel duidelijkheid is over de opvolging van Erik Akerboom. ,,In deze crisistijd is continuïteit van groot belang. Henk van Essen kent het klappen van de zweep en kent de organisatie goed. Hij weet bovendien waar hij met het politiekorps naartoe wil. Die visie past bij wat wij als vakbond willen.”



Erik Akerboom vertrekt per 1 april bij de politie. Hij leidde de politie sinds maart 2016. Per 1 mei wordt hij het hoofd van inlichtingendienst AIVD.