Hennie ging ooit bij iemand op visite in verzorgingshuis en is daar nu al 55 jaar vrijwilliger

Gegijzelde man in Apple Store ziet zichzelf niet als held, krijgt toch helden­speld van Halsema

De man die afgelopen maand werd gegijzeld in de Apple Store in Amsterdam, kreeg vandaag een heldenspeld van burgemeester Femke Halsema. Ook vier mensen die zich in een kast hadden verstopt en belangrijke informatie aan de politie doorspeelden, werden met een speldje geëerd.

31 maart