Herbert Dijkstra deed per ongeluk in adamskostuum de deur open voor Willem-Alexander

Dit zijn de goedkoop­ste auto's voor private lease

Met private lease kun je voor een vast bedrag in een gloednieuwe auto rijden. Nagenoeg alles is inbegrepen: of het nu wegenbelasting, de verzekering, onderhoud of pechhulp is, je hoeft er niet over na te denken. Dit zijn de goedkoopste modellen.

2 februari