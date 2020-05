Herdenken tussen goed en fout: ‘Het blijft gevoelig, Duitsers bij de herdenking’

Dit jaar staat de koning nagenoeg alleen op de Dam. De Nationale Dodenherdenking is vaker onderwerp van gesprek. Welke slachtoffers herdenken we? En met wie vieren we onze Bevrijdingsdag?

Neem Mathilde Wienen (46). Ze zou dit jaar aanschuiven bij een Vrijheidsmaaltijd, maar die gaat deze 5 mei, niet door. Covid-19 gooit roet in het eten. Wienen diende twintig jaar geleden voor de Luchtmacht in Kosovo. Ze werkt tegenwoordig - oftewel: zodra het weer kan - in de catering. Ze wilde niet meer zo lang van huis zijn. ,,Maar Kosovo had ik niet willen missen. We waren met honderd Nederlanders en driehonderd Duitsers, dat was bijzonder. In een oorlogssituatie bouw je een diepe kameraadschap op. Je deelt hetzelfde doel: de plaatselijke bevolking beschermen.’’

Als één van weinige vrouwen is Wienen lid van de Vereniging Veteranen Zwolle. Ze was vaker aanwezig bij een Vrijheidsmaaltijd, waar het gesprek het belangrijkste op het menu is. ,,Buitenstaanders willen vaak weten of je iemand hebt moeten doden. Het contact met de lokale bevolking is voor mij het meest dierbaar. Ik ben onlangs teruggegaan naar Kosovo, samen met een kameraad. We hebben daar vrienden voor het leven gemaakt.’’

Gaskamer

Deejay Sifra Wichers (22) zou voor het eerst draaien op een Bevrijdingsfestival. ,,Een eer’’, zegt ze. ,,Ik besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. De opa van mijn vader vocht in de oorlog bij de Afsluitdijk. Mijn opa van moeders kant zat in kamp Vught en in Sachsenhausen. Een jaar of acht geleden ging ik met mijn ouders naar Auschwitz.’’ Het greep haar bij de keel: ,,Je staat dan ineens in een gaskamer.’’

Met haar muziek hoopte Wichers op 5 mei het vrijheidsgevoel over te dragen. ,,Tegenover alle dagelijkse verplichtingen kies ik voor een frisse zomerse vibe. Zodat je kunt dansen en alles van buiten mag loslaten. Vrijheid is voor mij geluk, saamhorigheid en zelf je koers bepalen.’’

Volledig scherm Deejay Sifra Wichers (22): ‘Ik kies voor een frisse zomerse vibe. Zodat je kunt dansen en alles van buiten mag loslaten.’ © privébeeld

Hutspotherdenking

Het is dit jaar voor de 75ste keer dat Bevrijdingsdag wordt gevierd. En uitgerekend nu gebeurt dat noodgedwongen in een uitgeklede vorm. Zelfs de vrijmarkt mag niet op de stoep, maar gaat online. De datum volgt uit een besluit van augustus 1945, waarin de overheid oproept tot een nationale feestdag op 5 mei, de dag van de capitulatie. Sinds 1981, het eerste Bevrijdingsfestival, groeit de aandacht. De vrijheid wordt steeds uitbundiger gevierd. Naast muziek en acts komen er activiteiten waarin onze democratische waarden centraal staan. Zoals de Vrijheidsmaaltijden die overal in het land groepen in de samenleving verbindt, met soms een rol voor Nederlandse veteranen als Mathilde Wienen.

Nationale Dodenherdenking op 4 mei is een initiatief van de Haagse oud-verzetsstrijder Jan Drop. Hij stelt in 1946 voor zijn gevallen kameraden te eren met een nationale herdenkingsavond. De traditie van herdenken en vieren wordt in Nederland breed gedragen, blijkt uit enquêtes. Al flakkeren discussies rond de Dodenherdenking van tijd tot tijd op. Sinds de jaren 70 staan we vaker stil bij uiteenlopende groepen. ‘Mocht u denken, zoals velen met u, dat wij op 4 mei op de Dam exclusief de doden van de Tweede Wereldoorlog herdenken, dan is dat een vergissing’, schrijft historicus Jolande Withuis in 2011. Ze spreekt over een ‘hutspotherdenking’ vanwege alle groepen die om aandacht vragen en waarschuwt voor inflatie. Want: ‘wie alles herdenkt, herdenkt in feite niets’.

Volledig scherm Bol Kerrebijn (93), ex-KNIL: ‘Ik sta hier levend. Vele jongemannen hebben deze oorlog met de dood moeten bekopen. Dankzij hen ben ik er nog.’ © ANP

Indië-veteranen

Toch zijn er ook tot nu toe ‘vergeten doden’. Zoals de jongens die omkwamen in de oorlog in Nederlands-Indië. Uit hun naam zou Bol Kerrebijn (93) dit jaar voor het eerst bij de nationale kranslegging op de Dam zijn geweest. Maar ook hij maakt pas op de plaats voor het coronavirus.

,,Ik was wel altijd op 15 augustus bij de herdenking van Indonesië in Den Haag. Omdat ik een van de weinige KNIL’ers ben die nog leeft, mocht ik op de Dam de jongens vertegenwoordigen die vochten en omkwamen in Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea. Ik ben een oude kerel maar wel vief en kwiek. Dat is mijn mazzel.’’

Volledig scherm Historicus Chris van der Heijden (65): ‘Wie de werkelijkheid wil reconstrueren, kan niet om de nuances heen'. © Merlijn Doomernik Kerrebijn is zoon van een Nederlandse militair en een Indische moeder en geboren in Bandoeng. Als hij 6 is overlijdt zijn vader, zijn moeder werkt in sanatoria. Kerrebijn groeit op in een protestants ‘opvoedingsgesticht’. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkt hij op plantages ver buiten de stad, met de Japanse bezetter komt hij niet in aanraking. Wel belandt hij na de Japanse capitulatie midden in de onafhankelijkheidsstrijd, revolutionairen keren zich gewelddadig tegen niet-inlanders, onder wie Kerrebijn. ,,Een vreselijke periode, daarover praat ik liever niet. De dodenmars, de gevangenis. Ik kende de omgeving goed en ik had het taaltje, Soendanees, geleerd. Ik heb het wonder boven wonder overleefd.’’ Kerrebijn verlaat in 1950 noodgedwongen zijn vaderland. Via Nieuw-Guinea belandt hij in het voormalige kamp Westerbork en met zijn gezin krijgt hij later een huis in Venlo. ,,Vele jongemannen hebben deze oorlog met de dood moeten bekopen. Dankzij hen ben ik er nog.’’



Hij pakt de korte tekst die hij graag had willen voorlezen: ,,Ik sta hier levend. Omdat Nederland het moreel nodig achtte in 1945 - terwijl ze zelf al de bevrijding kende - troepen te sturen naar Indië om ook ons te bevrijden. En daar ben ik zeer dankbaar voor.’’



Erkenning voor de KNIL-militairen komt te laat, vindt Kerrebijn. ,,Een tekortkoming in de geschiedenis. We stellen achteraf alleen de schuldvraag. Buitenstaanders oordelen, ze geven meningen. Maar in een oorlog wordt nu eenmaal gedood, het is jij of de ander. De mannen die terugkwamen werden in de jaren 50 als misdadigers gezien. Ik begrijp hun verdriet hierover. Vierhonderd jaar koloniale geschiedenis wordt op hun schouders gelegd. Het leed herstellen zal niet meer lukken.’’

Zwart-witdenken

Meer oorlogsverhalen vind je in ons dossier 75 jaar vrijheid Dwaas, vindt Chris van der Heijden. ,,Mensen gaan bij voorkeur uit van tegenpolen’’, zegt de historicus. ,,Dit zwart-witdenken is alleen maar toegenomen. Als je over grijstinten schrijft, verwijt men je snel nivellering, vervlakking of relativering. Wie de werkelijkheid probeert te reconstrueren, kan niet om de nuances heen.’’ Met zijn boek Grijs verleden was Van der Heijden bijna twintig jaar geleden een van de eersten die ‘grijstinten’ in oorlogstijd voor een groter publiek bespreekbaar maakte. Hij stuitte op veel kritiek. Zo zou de historicus, geboren in 1954, nazi-leider Seyss-Inquart te menselijk hebben neergezet. Zwaarder was het verwijt dat hij het gedrag van zijn vader - ‘fout’ in de oorlog en veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf - wilde goedpraten. Ook nu nog verzet Van der Heijden zich fel tegen de kritiek en benadrukt hij dat ‘de meeste mensen er in oorlogstijd vooral het beste van probeerden te maken’. Te lang overheerst na de oorlog de illusie dat iedereen in het verzet zat.



In haar proefschrift De stilte en de storm bespreekt Ilse Raaijmakers meer gevoeligheden rondom herdenken. Vooral in 2012 is er ophef. De gemeente Vorden wil tien gesneuvelde Duitse Wehrmacht-soldaten betrekken bij de herdenking. Na fel protest mogen burgemeester en wethouders op 4 mei de Duitse gevallenen niet ‘in functie’ herdenken. Datzelfde jaar wordt er geageerd tegen het gedicht Foute keuze dat een 15-jarige scholier op de Dam zal voorlezen. De tekst gaat over zijn oudoom die als vrijwilliger actief was bij de Waffen-SS. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei schrapt de voordracht alsnog. Het benadrukt dat de Dodenherdenking niet voor de daders maar voor de slachtoffers is.

Duitsers op de Dam

Dat er ook Duitsers slachtoffer zijn van de Tweede Wereldoorlog is, 75 jaar na dato, nog altijd lastig uit te leggen. Bruno Bolgen, de vader van de Zwolse Roos Veldman-Bolgen (87), is een zogeheten Rijksduitser uit Zittau, op het Pools-Tsjechische drielandenpunt. Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog vluchten hij en zijn Waalse vrouw naar Nederland. Hun dochter Roos wordt in 1934 in Zwolle geboren. Het gezin Bolgen is volkomen ingeburgerd als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Roos’ vader, pompmachinist bij de elektriciteitscentrale, moet als Duitser in militaire dienst en zich elke ochtend melden bij de Ortskommandantur. Tegelijkertijd is hij actief in het Nederlandse verzet. Informatie die hij van de Duitsers krijgt, speelt hij via zijn vrouw door aan het ondergronds verzet.

Roos is 7 jaar als ze verplicht naar de ‘Duitse school’ gaat. In het fotoboek Zwolle 40-45 zien we haar tussen de Hitlerjugend. ,,We dragen klettervesten en nazi-jasjes van de Bund Deutscher Mädel. We moesten zelf een hakenkruis kopen, maar mijn moeder zei dat we daarvoor geen geld hadden.’’ Omdat Roos op school het gebruikelijke Heil Hitler niet wil roepen, moet zij voor straf tien keer opnieuw de klas binnenkomen en de hitlergroet uitbrengen. ,,Dan gehoorzaam je vanzelf’’, zegt ze nu. Ook moet ze een opstel over Hitler schrijven. ,,Ik wist niets van die man. Toen ik het weigerde, moest ik nablijven. De Duits-Nederlandse lerares, Fräulein Trifter, sloot me op in het lokaal. Ik kreeg geen letter op papier. Ze sloeg mijn hoofd tegen de marmeren schoorsteen. Sindsdien hield mijn moeder me zoveel mogelijk thuis. Na de oorlog waren we vooral bang dat mijn vader het land zou worden uitgezet.’’

Volledig scherm Roos Veldman- Bolgen (83): ‘Mijn vader was Rijksduitser in het Nederlands verzet'. © Frans Paalman

Vluchtende joden

Als de bevrijding nadert, ontkomt hij net aan een gewelddadige gevangenname. In de ogen van veel Binnenlandse Strijdkrachten is Bruno Bolgen een foute Duitser. Hij, die vluchtende Joden op doorreis onderdak bood op zolder, wordt net op tijd gered door bevriende verzetsmensen.

Bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei gaan de gedachten van Roos uit naar haar vader. ,,Hij moet het erg moeilijk hebben gehad, al sprak hij daar, tot zijn dood in 1973, nooit over. Na de oorlog mocht hij lang niet terug naar zijn werk. Hij lag onder een vergrootglas. Tot vrienden naar prins Bernhard schreven en hij eindelijk werd gerehabiliteerd.’’