Herexamen? Laat je niet gek maken!

Dan moeten ze de komende dagen wel even flink aan de bak. En dat is voor velen een hele opgave, want het hoofd is al in vakantiemodus. Het laatste examen was twee weken geleden, de laatste les al eind april. Blijf rustig en laat je niet gek maken, is het advies dat voorzitter Anouk Gielen van scholierencomité LAKS leerlingen zou willen meegeven. Zakken is geen wereldramp. ,,En als je een her mag doen, moet je die kans altijd pakken, hoe moeilijk dat ook is.''



Het is ook het advies van mentor Ellis Boogers op het Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht. Leerlingen die nu bij haar komen, zijn echt nog in shock, merkt zij. ,,Het is ook slecht nieuws. Veel klasgenoten vieren feest, maar zij hebben niets.''



Boogers laat haar leerlingen altijd het examen inzien. Zo kunnen ze zien waar ze de mist in zijn gegaan. Was het tijdgebrek, een black-out of snapten ze het echt niet? De tijd die nog rest voor het herexamen maakt ze strakke afspraken met de leerlingen die een herkansing willen. Ze geeft opdrachten mee en controleert ze ook nog in het weekend. ,,Van 09.00 tot 21.00 uur gaan zitten blokken heeft geen zin. Ze moeten af en toe ook relaxen, maar ik zeg wel altijd dat ze beter niet naar feestjes of het werk kunnen gaan.''