Herkansing voor aspirant-agenten die zakten voor fitheidstest

Agenten in opleiding die de politieacademie moesten verlaten omdat ze zakten voor een fitheidstest, krijgen alsnog de kans die over te doen. Het gaat in totaal mogelijk om honderden aspirant-agenten, die vanwege een blessure of andere omstandigheden de test niet haalden en zo hun gedroomde carrière als agent moesten laten varen.

De agenten in opleiding kwamen soms maar een fractie tekort voor de test Professioneel Fit, die moet garanderen dat agenten in topvorm aan hun carrière beginnen. Ze moeten slagen voor onderdelen zoals hardlopen, roeien, squats, pull-ups en push-ups. Maar veel beginnende agenten vonden de toets niet eerlijk en klaagden over ongelijke omstandigheden.

Een voorbeeld is voormalig student Sandra, die in 2018 aan deze site vertelde hoe haar geringe lengte en gewicht van 50 kilo haar parten speelde bij de roeitest. ,,Ik schuif voortdurend in het stoeltje omdat ik niet zo groot ben. Er zou rekening gehouden moeten worden met je gewicht.’’ Anderen kwamen door omstandigheden net een push-up of twee seconden bij het hardlopen tekort.

Tientallen ‘herintreders’

Na onderzoek door de VU Amsterdam paste de politie de test in 2019 op vier punten aan. Inmiddels wordt bij de roeitest rekening gehouden met leeftijd, geslacht en gewicht. Bij de hardlooptest kunnen studenten kiezen voor een buitenomgeving of de hardloopband en de uitvoering van sit-ups is gestandaardiseerd.

Aspirant-agenten die in de oude situatie niet slaagden voor de fitheidstest en dat inmiddels wel denken te kunnen, krijgen nu dus alsnog een nieuwe kans. Volgens bestuurder Leen Spoor van politievakbond NPB, die de problemen rond de test jarenlang aankaartte, overwegen tientallen afgezwaaide studenten terug te keren. ,,Ik juich het besluit van de academie toe, met name omdat het personeelstekort bij de politie nijpend is en er te makkelijk ‘afscheid’ werd genomen van potentieel geschikte politieagenten. Nogmaals, politieagenten moeten absoluut fit zijn, maar de regelgeving rondom dit onderdeel was te strak weggezet.’’