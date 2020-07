Herman (37): ‘Inmiddels geloof ik dat er ergens iemand voor me is’

,,Ik heb altijd uitgekeken naar het ­moment dat ik de vrouw tegen zou komen met wie ik mijn leven wil delen. Dat dat niet vanzelf ging, komt door een combinatie van factoren. Op school werd ik gepest vanwege mijn flaporen en ook belaagd door een groep jongens van een andere school, die me sloegen en mijn fiets vernielden. Thuis was het wel veilig, maar als kind en puber kon ik mijn ouders niet uitleggen hoe bedreigend de sfeer op school was. Pas de laatste jaren praat ik met hen over hoe ongelukkig ik me toen voelde. De impact van dat pesten was enorm. Ik voelde me minder dan anderen, niet de moeite waard. Door de stress ging ik erger stotteren dan ik al deed. Ik hield steeds vaker mijn mond.