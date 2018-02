Hermien is nog suf van de verdovingen, ‘maar het komt goed met haar’

Zo rustig als het nu in de stal is, zo onrustig was het in de ochtend, toen Hermien arriveerde. Hollander: ,,Ze moest opnieuw worden verdoofd hier.’’ Dat was gisteravond toen ze werd gevangen bij Lettele ook al gebeurd. ,,Maar ze was daarna zo versuft, dat ze niet meer van haar plaats kwam. Dus moest er een tegenverdoving komen.’’ Het werd nog spannend, maar Hermien overleefde de dagen van stress en de verdovingen.



Hollander heeft haar een plek in de ligboxenstal gegeven, met twee touwen aan de kop. ,,Dan kan ze niet uitbreken.’’ De Friese boer leerde een belangrijke les van de aankomst van Zus, kortgeleden. Zus groeide met Hermien op in de weilanden rond Lettele en ontsnapte samen met haar, maar werd al snel weer gevangen. Groene touwtjes aan de stalen buizen van de ligboxenstal herinneren daaraan. ,,We moesten hier flink wat laswerk verrichten’’, zo wild was Zus toen ze uitgeladen werd en de boel vernielde.