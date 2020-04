Herpense huisarts ‘voorspelde’ komst corona: ‘We zijn klein-China hier, ik roep het al jaren’

De race om beademings­ap­pa­ra­ten, Wil­lem-Alexan­der belt mee

7:28 Het kabinet schuwt geen enkel middel om duizenden nieuwe beademingsapparaten voor coronapatiënten snel naar Nederland te krijgen. Zelfs koning Willem-Alexander wordt ingezet, hij belde met Duitse fabrikant Dräger. Toch is de vraag is of de nieuwe apparaten wel op tijd arriveren.