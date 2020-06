Hersenbloeding krijgt Femke (15) niet klein: ze haalt ‘gewoon’ haar mavodiploma

In december vorig jaar stond het leven van Femke Vos (15) even stil, toen na uitvalverschijnselen bleek dat de tiener een hersenbloeding had gehad. Voor de scholier van RSG Levant in Zeewolde was een schooldiploma ineens heel ver weg. ,,Mijn rechterhand was deels uitgevallen, waardoor ik niet meer kon schrijven en met school in de knel kwam. Al moest ik daar in het begin sowieso niet aan denken, want door de morfine vergat ik veel dingen. En door de hoofdpijn lag ik soms hele dagen op bed.’’