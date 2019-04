Hert loopt twee weken met paal in gewei: afschieten enige optie

Geen naam, geen hoofd, geen armen en geen benen, maar wel een waardig afscheid

21:01 Op een begraafplaats in Amsterdam werd vanmiddag de romp van een vrouw begraven. Ze werd op 11 januari gevonden in een koffer, zonder hoofd, zonder armen, zonder benen. In een afscheidsdienst werd geprobeerd haar een waardig afscheid te geven. Een verslag.